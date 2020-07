Il prossimo Motorola Razr avrà un supporto alle reti 5G e una fotocamere migliori.

Il Motorola Razr 2019, è lo smartphone che ha segnato il ritorno di un grande brand. Purtroppo però, oltre ad avere un design accattivante, non sembrava godere di tutte le specifiche tecniche che il pubblico si aspettava per un’azienda di tale importanza, limitandosi con in chipset Snapdragon 710 e una videocamera di soli 16MP; Specifiche molto (Forse troppo) modeste per uno smartphone da oltre 1000€.

Nonostante ciò, Motorola sembra davvero intenzionata a rimediare. Stando alle loro ultime dichiarazioni, il nuovo modello di Motorola Razr avrà, non solo il supporto alle reti 5G di ultima generazione, ma una fotocamera posteriore da ben 48 MP, ed una frontale da 20MP. Il tutto con il medesimo schermo da 6.2 pollici.

Nonostante il Razr 2019 ci abbia lasciato con un po’ di amaro in bocca, confidiamo nelle promesse della Motorola e non vediamo l’ora di avere ulteriori aggiornamenti sul nuovo modello che, per il momento, sembra ancora abbastanza lontano.