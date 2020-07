Spider-Man Un Nuovo Universo 2: ecco intriganti novità

Il fatto che Spider-Man Un Nuovo Universo 2 vedrà la luce solo tra altri due anni dovrebbe essere contro la legge, ma il produttore Christopher Miller ha rilasciato oggi su Twitter un aggiornamento, che ha ottenuto come risultato solo quello di aumentare l’hype già quasi insopportabile dei fan. Secondo il tweet di Miller, infatti, il sequel ampiamente anticipato vanta tecniche visive completamente nuove sviluppate appositamente per il film e che sono così strabilianti da far sembrare l’originale “antiquato”.

Queste sarebbero parole che farebbero inferocire se provenissero da qualsiasi altra persona ma, essendo Miller a parlare, diventa una notizia piuttosto eccitante. L’originale Nuovo Universo ha ricevuto elogi quasi universali, non solo perché è un film divertente con una storia pazzesca, ma anche per il suo stile artistico e le tecniche di animazione assolutamente unici. Senza dubbio, è uno dei film visivamente più sorprendenti mai realizzati. Sapere che il team sta lavorando sodo per sviluppare quelle tecniche e rendere questo secondo capitolo qualcosa di ancora più impressionante, ha gettato la maggior parte dei fan in uno stato di eccitazione e sconforto.

Spider-Man Un Nuovo Universo 2 uscirà il 7 ottobre 2022. I dettagli sulla trama sono piuttosto scarsi, ma secondo quanto riferito si concentreranno sul rapporto tra Miles Morales (Shameik Moore) e Gwen Stacy (Hailee Steinfeld). Secondo quanto riferito, un film spin-off ancora senza titolo basato su Gwen Stacy e sui personaggi Silk e Spider-Woman è in fase di sviluppo. Vi terremo sicuramente aggiornati non appena avremo qualche altra novità!

The development of new groundbreaking art techniques being done for the next Spider-Verse movie are already blowing me away. It’s going to make the first movie look quaint

— Christopher Miller (@chrizmillr) July 1, 2020