Cyberpunk 2077 supporterà solo le DX12 su PC

Cyberpunk 2077 è tra i titoli più attesi dell’anno e lo si evince anche dalla quantità di informazioni che si stanno via via rilasciando mentre ci si avvicina alla fatidica data d’uscita. Oggi è il turno della versione PC del titolo targato CD Projekt RED.

Marcin Gallent, lead graphics programmer dello studio polacco, ha confermato ai colleghi di PCGamesHardware che il gioco supporterà esclusivamente le DX12. Ciò vuol dire che Windows 10 sarà il sistema più stabile per il titolo ma non sarà l’unico, dato che Windows 7 supporta tali DirectX dall’anno scorso.

Grazie all’introduzione del supporto di Windows 7 SP1 per le DX12, il gioco funzionerà su questo sistema operativo. Testiamo e continueremo a testare Cyberpunk 2077 su Windows 7 per scongiurare il più possibile ogni problema di sorta. Sfortunatamente, Windows 8 non ha ricevuto l’aggiornamento per il supporto alle DX12.



Per quanto il gaming su PC sia sicuramente più aperto sotto alcuni punti di vista, tra varie patch e aggiornamenti che lo rendono più “versatile”, Gollent ha categoricamente confermato che Cyberpunk 2077, in uscita il 19 Novembre, avrà il solo supporto delle DX12. Ricordiamo inoltre che è in uscita sulle console current-gen nella stessa data.