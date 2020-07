Outriders: ambientazione, Piromante, quest secondarie e molto altro protagonisti del nuovo broadcast

Outriders, nuova fatica di People Can Fly, è stato protagonista di un recente broadcast, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi a fine 2020 su PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X. Durante la diretta, abbiamo potuto dare uno sguardo ad alcuni elementi piuttosto interessanti dedicati alla produzione. All’inizio dello stream, People Can Fly ha posto particolare attenzione sull’ambientazione che ci circonderà, la quale non solo sarà estremamente bella da vedere, ma presenterà diversi pericoli.

Inoltre, sono stati mostrati gli hub, dove quest’ultimi serviranno ad accettare le diverse quest secondarie e stringere amicizie con i vari NPC della produzione. In aggiunta, la classe che si è mostrata quest’oggi è il Piromante che, come suggerisce il nome, sarà in grado di incenerire i propri nemici con delle abilità spettacolari. Oltre alle varie bocche da fuoco presenti nella produzione, gli sviluppatori hanno rivelato che per concludere solamente la campagna principale l’utente ci impiegherà 25-30 ore, ma per completare le altre attività rimanenti ci metteremo più del doppio.