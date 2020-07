Fable: Microsoft sottoscrive per rinnovare il marchio

I rumor di un possibile Fable 4 in sviluppo presso la Playground Games vanno avanti da un paio d’anni ormai. Con il lancio di Xbox Series X è un momento più che buono per sperare in un nuovo titolo della saga che potrebbe rivelarsi essere il misterioso gioco RPG open world della Playground Games in sviluppo da tempo.

Recentemente infatti, Microsoft ha sottoscritto per un rinnovo del marchio Fable. Ciò, decontestualizzato non vuol dire molto, ma la nota nella sottoscrizione rimanda all’uso del marchio in un futuro prossimo.

Il rinnovo, comunque, non è di per sé troppo importante, le compagnie difatti applicano un rinnovo anche per proprietà che in quel momento non vengono usate, ma i rumor sul nuovo titolo della saga creata dalla Lionhead di un tempo, continuano ad arrivare.

Ricordiamo l’evento E3 dell’anno scorso in cui sbucò il nome di Fable 4 su Mixer, la piattaforma ormai prossima alla chiusura. Sebbene non vi sarà alcun E3 quest’anno, molti sperano che il nuovo Fable venga svelato allo showcase dei titoli first-party di Microsoft nel corso di questo mese.