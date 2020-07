Minecraft Dungeons: ecco il primo DLC

Il primo DLC di Minecraft Dungeons di Mojang è finalmente disponibile: Jungle Awakens, questo il titolo, porta in dote una nuova storyline a proposito dell’Orb of Dominance. Il giocatore si avventura quindi nell’area per scoprire cosa sta succedendo. Alla fine dell’articolo, è disponibile un trailer dedicato esclusivamente.

Jungle Awakens porta con sé tre nuove missioni insieme a nuove armature, armi e manufatti. Ti occuperai anche di nuovi nemici come la versione Jungle del temuto Zombi. Se non hai acquistato il DLC, non preoccuparti: sono disponibili anche nuovi contenuti gratuiti.

Questi includono nuove armi Battlestaff e Dual Crossbow, la mappa del tempio inferiore e un nuovo livello di minaccia per difficoltà. Se state cercando attrezzature migliori o più sfide, l’ultimo punto potrebbe piacervi parecchio.