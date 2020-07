DreamHack rinnova partnership con Pantamera per il 2020

DreamHack ha rinnovato la sua collaborazione con il marchio di riciclaggio Pantamera per il 2020. I due collaboreranno a un nuovo format di talk show da produrre nello Studio DreamHack di Stoccolma, in Svezia. Pantamera sarà presente anche al DreamHack Winter a dicembre.

I termini finanziari per il rinnovo dell’accordo non sono stati resi noti.

Pantamera è il marchio utilizzato per tutte le comunicazioni di marketing da Returpack, una società privata responsabile del riciclaggio di lattine e bottiglie in PET in Svezia. Entrambe le società collaborano dal 2016 e l’anno scorso hanno raccolto oltre 534 mila corone svedesi ($ 57,7 mila dollari americani) in una campagna di beneficenza per Musikhjälpen.

La scorsa settimana DreamHack ha annunciato il suo piano di presentare una gamma di contenuti originali nel tentativo di sviluppare un’offerta non direttamente legata ai suoi eventi. La società ha anche recentemente ottenuto molteplici partnership per i marchi dei tornei League of Legends UKLC e NLC.