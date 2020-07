L’EVO 2020 cancellato definitivamente, Joey Cuellar accusato di abusi sessuali

Il periodo legato alle tante accuse di molestie e abusi sessuali ha colpito anche l’organizzazione dell’EVO 2020. L’evento legato alle tante competizioni basate sui migliori titoli picchiaduro del momento, dopo essere stato cancellato e confermato in maniera digitale, è stato definitivamente cancellato per una motivazione assai differente e ben più grave del Coronavirus.

Joey Cuellar, CEO della manifestazione, è stato accusato di abusi sessuali e licenziato in tronco. Come nuovo CEO è stato nominato Tony Cannon, che organizzerà la prossima edizione dell’evento. L’EVO 2020 era previsto dal 31 luglio al 2 agosto, ma la sua cancellazione era del tutto inevitabile. Molte aziende tra cui Bandai Namco e Capcom, si sono dette favorevoli verso tale decisione. Di seguito potete trovare due tweet: uno dell’organizzazione dell’evento e l’altro dell’ex-CEO Cuellard, che si scusa per lo scandalo emerso.

I'm sorry. I never meant to hurt anyone. I was young and reckless and did things I'm not proud of. I have been growing and maturing over the past 20 years, but that doesn't excuse anything. All I have been trying to do is become a better person. Once again, I'm truly sorry.

— Joey Cuellar (@MrWiz) July 3, 2020