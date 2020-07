Tales of Arise conquista nuovamente il titolo di gioco più atteso in Giappone

Nuova settimana, nuovo primato per Tales of Arise, che si conferma per l’ennesima volta come il gioco più atteso dai lettori della rivista giapponese Famitsu, che ogni settimana possono esprimere le proprie preferenze votando il titolo più desiderato dalla community di lettori. La situazione è però mutata dal secondo posto in avanti.

Il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild riconquista la seconda posizione ai danni di Ghost of Tsushima, che deve accontentarsi del terzo posto. Dalla classifica è ormai uscito The Last of Us Part II, che è stato pubblicato sul mercato da circa due settimane. Ecco la consueta top 20:

[PS4] Tales of Arise – 753 votes

[NSW] Zelda: Breath of the Wild 2 – 485 votes

[PS4] Ghost of Tsushima – 479 votes

[NSW] Bayonetta 3 – 475 votes

[NSW] Bravely Default II – 466 votes

[PS4] Cyberpunk 2077 – 427 votes

[NSW] Shin Megami Tensei V – 341 votes

[PS4] The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki – 329 votes

[NSW] Ushiro – 311 votes

[NSW] Paper Mario: The Origami King – 297 votes