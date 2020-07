Ghost Of Tsushima: ecco la data di release della soundtrack

Fa strano pensarlo, ma in effetti siamo a sole due settimane dall’uscita di Ghost Of Tsushima, l’epico open world ambientato in Giappone che ci vedrà nei panni del samurai Jin, impegnato a difendere la propria terra dalla devastazione dell’impero Mongolo. Ovviamente, come ogni storia epica che si rispetti, la colonna sonora che l’accompagna dovrà esserlo altrettanto e sì, state tranquilli, perché è proprio così.

Come annunciato fra l’altro dalla stessa Sony, la soundtrack di Ghost Of Tsushima sarà disponibile già dallo stesso giorno dell’uscita del titolo, ovvero il 17 Luglio. Composta da un team di livello internazionale, l’equipe è andata in varie parti del Giappone per alcuni reperire strumenti, trovando autentici canti buddisti e persino alcuni strumenti mongoli per conferire maggiore autenticità e accuratezza a livello storico.

A questo punto, tutto quello che possiamo fare è attendere!