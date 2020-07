Greedfall: lo sviluppatore annuncerà un nuovo titolo il 7 Luglio

Lo scorso anno siamo rimasti tutti sorpresi al lancio di Greedfall, l’RPG che puntava a colmare il grande vuoto lasciato da BioWare, con risultati tutto sommato più che apprezzabili (a proposito, se avete voglia di rinfrescarvi la memoria, potete dare un’occhiata alla nostra video recensione cliccando qui). Ora, lo sviluppatore di questo controverso titolo sta per annunciarne un altro.

Come annunciato tramite l’account Twitter ufficiale di Nacon, il prossimo titolo di Spiders sarà svelato questo sabato. Farà parte di un evento chiamato Nacon Connect in cui l’editore svelerà una lista dei loro giochi imminenti. Se non ne foste a conoscenza, Nacon era precedentemente noto come Bigben Interactive e lo scorso anno ha acquistato lo sviluppatore.

Non ci sono ancora dettagli, ma dal tweet qui sotto, sembra già esserci qualcosa. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.