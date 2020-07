Animal Crossing New Horizons: disponibile la versione 1.3.0

Come avevamo già intuito, per Nintendo ormai Animal Crossing New Horizons rappresenta una vera e propria miniera d’oro dalla quale (giustamente) trarre quanto più profitto possibile. Ed è anche per questo che la compagnia ha annunciato l’update alla versione 1.3.0 del gioco, che apporterà le seguenti modifiche al titolo:

Anzitutto, il software risulterà stato aggiornato se vedete la dicitura “Ver. 1.3.0 “nell’angolo in alto a destra della schermata del titolo. Aggiornamenti generali

I giocatori possono ora indossare una muta umida e fare immersioni nell’oceano.

I giocatori possono ora catturare creature marine durante le immersioni, che possono quindi donare al museo.

I giocatori possono ora incontrare nuovi personaggi in visita da qualche parte sull’isola.

Le miglia Nook ora possono essere scambiate con nuovi oggetti.

Nuovi articoli stagionali sono stati aggiunti al catalogo Nook Shopping, disponibile solo per un periodo limitato.

Risolti inoltre i seguenti problemi:

I nomi di diversi pesci sono stati corretti in coreano e cinese semplificato.

Problemi risolti per garantire ulteriormente un’esperienza di gioco piacevole.



Vi ricordiamo infine che il record maker Animal Crossing New Horizons è disponibile esclusivamente per Nintendo Switch, e se volete potete consultare qui la nostra recensione.