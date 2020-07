Shadow Warrior: lo sviluppatore ha un annuncio da fare

Flying Wild Hog, meglio conosciuti come “quelli di Shadow Warrior“, hanno tenuto un profilo abbastanza basso negli ultimi tempi. Perlomeno finora, perché il publisher che risponde al nome di Devolver Digital ha dichiarato che un nuovo annuncio dovrebbe essere in arrivo dallo studio, notizia più o meno confermata anche dagli stessi sviluppatori.

“Più o meno” perché è comparsa in questi giorni su Twitter un’immagine riportante che “Le riprese del trailer del teaser sono in corso, silenzio per favore!”. Se ciò non accenna a un annuncio imminente, allora non sappiamo cosa potrebbe. La vera domanda è se si tratta di un nuovissimo gioco di Shadow Warrior o di qualcos’altro.

Ad ogni modo, avremo sicuramente modo di scoprirlo l’11 Luglio, durante il Devolver Digital Direct.