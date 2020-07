Guardiani della Galassia: il regista parla di Baby Groot

Il regista di Guardiani della Galassia, James Gunn, ha confermato su Twitter un’adorabile teoria di Baby Groot. Quando l’adorabile alieno sta mangiando caramelle nel secondo film, quel contenitore può sembrare familiare. Una giovane ha ipotizzato che Groot avesse riciclato vecchio vaso in cui era cresciuto per contenere gli snack. Gunn ha affrontato questa teoria molto genuina su Twitter, quando una fan di nome Elizabeth Purvis ha posto alla sua attenzione la questione di Baby Groot.

Al regista è piaciuta questa teoria, tanto da replicare alla donna che aveva il permesso di dire alla figlia che era stata lei ad inventarlo. È senz’altro una notizia interessante per tutti i soggetti coinvolti e sicuramente qualcosa per i fan di Guardiani della Galassia mentre aspettano il terzo capitolo. James Gunn ha descritto ciò che ha reso Baby Groot diverso dalla sua forma adulta nel film precedente:

I like that theory, so let's say yes. And you can tell your 7-year-old she invented it. 😀 https://t.co/BbMDc0lgEY

— James Gunn (@JamesGunn) July 2, 2020