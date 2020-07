Il Professor Layton e il Futuro Perduto: in arrivo su dispositivi mobile

Level-5 ha annunciato che Il Professor Layton e il Futuro Perduto verrà rilasciato su dispositivi mobile (iOS e Android) in versione HD, in tutto il mondo il 13 luglio.

Il Professor Layton e il Futuro Perduto è stato pubblicato per la prima volta su Nintendo DS nel novembre 2008 in Giappone, seguito a settembre 2010 in Nord America e ad ottobre 2010 in Europa. Qui sotto potete vedere il Tweet dell’annuncio, mentre tramite il sito web ufficiale potete vedere una panoramica del gioco.

Professor Layton and the Lost Future / Unwound Future is coming to mobile devices in HD on the 13th of July, 2020!

Remember, a true gentleman never reveals spoilers. #ProfessorLaytonhttps://t.co/wJEBaqkDHn pic.twitter.com/vUi0kIiTCR — Layton Series (@LaytonSeries) July 3, 2020

Questa la storia del gioco:

“Dopo aver risolto svariati enigmi curiosi, il Professor Layton, famoso archeologo, riceve una lettera inusuale. Il mittente di questa lettera è niente di meno che il suo assistente Luke… ma 10 anni avanti nel futuro!

Il “Luke del futuro” è in un bel pasticcio. La Londra che conosce e ama si trova in uno stato di caos assoluto. Dapprima, il professore pensa di essere vittima di un innocuo scherzo di Luke, poi si ricorda dei terribili avvenimenti accaduti la settimana precedente…

Una settimana iniziata con la cerimonia di presentazione della prima macchina del tempo mai creata dall’umanità, presenziata da molti personaggi in vista provenienti dall’intera nazione.

Ma durante la dimostrazione qualcosa è andato storto e la macchina del tempo ha inghiottito il pubblico in una terribile esplosione. Molti partecipanti sono svaniti misteriosamente nel nulla, incluso il primo ministro Bill Hawks.

Senza riuscire a scrollarsi di dosso la sensazione che ci sia un qualche collegamento con l’esplosione della macchina del tempo, il professor Layton e Luke partono per il luogo citato nella lettera, un negozio di orologi sulla Midland Road a Baldwin, imbarcandosi in quello che potrebbe diventare il più grande mistero in cui si siano mai imbattuti.”