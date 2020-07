Fallout: in arrivo una serie tv targata Amazon Studios

Jonathan Nolan e Lisa Joy, i creatori di Westworld, stanno sviluppando una serie tv basata su Fallout, il fortunatissimo franchise di videogiochi. La serie Fallout, iniziata nel 1997 con il gioco originale, è ambientata in un futuro post-apocalittico a cavallo tra il XXII e il XXIII secolo. Con il loro progetto Amazon, Nolan e Joy cercheranno di portare sul piccolo schermo

“la durezza della terra desolata contro l’idea utopica della generazione precedente di un mondo migliore attraverso l’energia nucleare.”

La serie è targata Amazon Studios e Kilter Films, in associazione con i produttori di videogiochi Bethesda Game Studios e Bethesda Softworks. Nolan e Lisa Joy, che hanno firmato un accordo globale di successo con Amazon lo scorso anno, saranno i produttori esecutivi insieme a Athena Wickham per Kilter Films, con Todd Howard come EP per Bethesda Game Studios, James Altman per Bethesda Softworks e Lionsgate. Joy e Nolan in una dichiarazione congiunta hanno affermato:

“Fallout è una delle più grandi serie di giochi di tutti i tempi. Ogni capitolo di questa storia follemente fantasiosa è costato innumerevoli ore di gioco che avremmo potuto trascorrere con famiglia e amici. Siamo quindi incredibilmente entusiasti di collaborare con Todd Howard e il resto dei brillanti pazzi di Bethesda per dare vita a questo universo enorme, sovversivo e cupamente divertente con Amazon Studios “

La notizia del progetto arriva circa quattro mesi dopo l’annuncio che HBO sta adattando un altro iconico gioco post-apocalittico, The Last Of Us, per la televisione. Inoltre una serie tv su Halo è in lavorazione presso Showtime. Con il loro accordo con Amazon, Nolan e Joy sono attualmente in pre-produzione nella serie thriller The Peripheral, basata sul romanzo di William Gibson. Per adesso non abbiamo ancora alcuna informazione sulla nuova serie tv, solo un breve video condiviso sui social che ci chiede di aspettare mentre fa salire la curiosità alle stelle. Perciò please stand by… Vi terremo aggiornati!