Tennis World Tour 2: mostrato il primo video gamepaly

NACON e Big Ant Studios hanno deciso di mostrare oggi 3 luglio il primo video gameplay del loro nuovo progetto, Tennis World Tour 2, seguito del primo titolo uscito nel 2018. Il gioco sarà disponibile da settembre su Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Nuove caratteristiche molto attese : la possibilità di giocare partite di doppio con un massimo di 4 giocatori a livello locale e online, un sistema di servizio migliorato e una nuova meccanica di timing dei colpi.

: la possibilità di giocare partite di doppio con un massimo di 4 giocatori a livello locale e online, un sistema di servizio migliorato e una nuova meccanica di timing dei colpi. Una moltitudine di Stadi ufficiali , tra cui il campo Manuel Santana a Madrid e l’ARENA OWL di Halle.

, tra cui il campo Manuel Santana a Madrid e l’ARENA OWL di Halle. Un nuovo formato per la competizione : Tie Break Tens.

: Tie Break Tens. 38 stelle del tennis : i nomi più importanti sono tutti presenti quest’anno, tra cui Rafael Nadal, Roger Federer e Ashleigh Barty.

: i nomi più importanti sono tutti presenti quest’anno, tra cui Rafael Nadal, Roger Federer e Ashleigh Barty. Molteplici modalità di gioco: Carriera, Partita rapida, Online, Torneo, Partita Classificata e Tie Break Tens – ogni giocatore avrà la possibilità di godersi il tennis in tutte le sue sfaccettature.

Dopo una prima collaborazione di successo con Big Ant su AO Tennis 2, NACON è lieta di continuare la partnership con uno studio così ben specializzato in simulazioni sportive: “BigAnt è uno specialista nella simulazione sportiva e condivide in pieno la nostra visione relativamente a quanto vogliamo offrire agli amanti del tennis con la serie Tennis World Tour. Siamo lieti di estendere questa partnership e di beneficiare dell’esperienza di questi sviluppatori appassionati e di talento”, dichiara Benoît Clerc, Head of Publishing di NACON.

In Tennis World Tour 2, gli appassionati potranno sperimentare un realistico gioco di tennis che porta con sé tutte le caratteristiche uniche e la competitività di questo sport. Utilizzando il feedback di una community di fan che comprende circa 700.000 giocatori, molti aspetti del gioco sono stati ridisegnati da zero. Questo include un gameplay più veloce che metterà alla prova le abilità e i nervi dei giocatori, l’aggiunta di nuove animazioni che migliorano il realismo e la fluidità del gioco, e tanto altro.



Big Ant studio ha anche voluto offrire contenuti più diversificati per questo nuovo titolo della serie con l’aggiunta della modalità ‘doppio’ e una nuova competizione che i fan del tennis ameranno da subito: Tie Break Tens. Questo formato è composto da brevi partite in cui il vincitore è il primo a raggiungere 10 punti, ideale per quando si desidera giocare partite intense in una rapida serie di match.