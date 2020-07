Ubisoft Forward: ecco il teaser trailer dell’evento in digitale

Come ben sappiamo, da quando l’E3 2020 è stato cancellato da parte degli organizzatori dell’evento losangelino a causa del Coronavirus, diversi sviluppatori e publisher hanno preso parte a svariate dirette per promuovere e svelare i loro prossimi progetti. Ebbene, anche Ubisoft non rimarrà certamente a guardare i propri competitor, in cui l’azienda mostrerà le proprie produzioni attraverso l’Ubisoft Forward.

Proprio per l’occasione, la casa francese ha pubblicato un nuovo teaser trailer dedicato all’evento in questione, per ricordarci di data e orario della diretta. Ebbene, tale evento partirà ufficialmente a partire dalla giornata del 12 luglio 2020 alle ore 21:00 italiane, grazie al quale potremo vedere in azione diverse opere videoludiche della compagnia. Com’è facilmente intuibile dalla clip video, non mancheranno certamente titoli come Assassin’s Creed Valhalla e Watch Dogs Legion, dove su quest’ultimo si sono perse le traccie da diverso tempo. Insomma, tra poco, finalmente vedremo cosa ci riserverà Ubisoft all’Ubisoft Forward.