The Last of Us Part II è il titolo più venduto a giugno nel Regno Unito

Ed eccoci nuovamente a parlare di The Last of Us Part II, esclusiva PlayStation 4 finalmente disponibile sugli scaffali dei negozi. Secondo i dati svelati da GFK condivisi con il portale GamesIndustry.biz, l’ultima fatica targata Naughty Dog è in prima posizione tra i videogiochi mensili più venduti nel territorio del Regno Unito, conquistando il cuore di diversi giocatori.

Sicuramente non c’è da stupirsi dato che The Last of Us Part II ha venduto 4 milioni di copie in pochissimo tempo con una velocità a dir poco inimmaginabile su PlayStation 4. Di seguito, vi proponiamo la lista al completo di tutti i titoli più venduti a giugno nel Regno Unito: