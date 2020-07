Resident Evil Village concluderà la storia di Resident Evil 7

Come ben sapete, quando PlayStation ha presentato i vari titoli first e third party all’evento di presentazione dei giochi next-gen su PlayStation 5, rivelando ufficialmente anche il design della console e presentando due versione della suddetta console next-gen, durante l’evento in digitale è stato mostra mostrato ed annunciato Resident Evil Village, protagonista precedentemente di numerosi leak e rumor.

Ebbene, durante una recente intervista tenutasi su Famitsu, Pete Fabiano e Tsuyoshi Kando, entrambi Game Producer dell’opera, hanno svelato alcuni dettagli legati alla produzione. I developer hanno assicurato che le vicende di Ethan Winter, conosciuto in Resident Evil 7, si concluderanno con questo inedito capitolo. Quindi, Resident Evil Village è il sequel diretto della precedente iterazione. Siete felici che questo capitolo concluderà la storia di Resident Evil 7?

Q3. The "VIII" appears in the VILLAGE logo. Why didn't you call it RE8?

A3. You can say the VILLAGE is another protagonist in the game. We want players to clearly understand that.

