Disney annulla l’edizione 4K di L’impero Colpisce Ancora

La Disney ha ritirato i piani per rilasciare una versione 4K di Star Wars L’impero Colpisce Ancora nei cinema, come ha confermato Variety. La decisione arriva poche settimane dopo che è stato rivelato che un’edizione in 4K del film farà parte della rosa dei titoli per la riapertura dei cinema britannici. La situazione non sembra essere delle migliori, il gigante del cinema europeo Vue era inizialmente in accordo per mostrare il film in 4K nei suoi cinema britannici, ma all’inizio di questa settimana i piani sono cambiati e il film verrà proiettato solo in 2K.

L’edizione 4K del film del 1980 – il secondo titolo della trilogia originale, in cui Luke Skywalker studia la Forza con Yoda mentre l’Impero Galattico cerca di sconfiggere l’Alleanza Ribelle – è stata resa disponibile finora solo sulla piattaforma di streaming dello studio Disney Plus e tramite Blu-ray, dove è stato rilasciato alla fine di marzo insieme alle versioni 4K degli altri sette film della Saga.

Il volta faccia della Disney per la versione 4K di L’impero Colpisce Ancora nei cinema è, per molti versi, indicativo delle parti in movimento che affrontano studi ed espositori mentre cercano di riprendersi in mezzo alla pandemia mondiale. Solo una settimana fa, la Disney è stata costretta a far slittare la data d’uscita di Mulan dal 24 luglio al 21 agosto, in coda all’attesissimo Tenet di Christopher Nolan, posticipato dal 31 luglio al 12 agosto. Per quanto riguarda anche le catene cinematografiche britanniche Vue e Cineworld, hanno spostato le loro date di riapertura dal 10 al 31 luglio, in linea con le principali novità.