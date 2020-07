Arlo annuncia Ultra 2, ma le migliorie sono poche.

Negli ultimi tempi Arlo, ha prodotto alcuni tra i migliori sistemi di sicurezza domestica al mondo, in particolare, il loro servizio di video sorveglianza Arlo Ultra, non può che suonare familiare a coloro che, in questo periodo, sono stati (o sono tutt’ora) alla ricerca di un sistema di sorveglianza di alta qualità. Arlo, sembra pienamente interessanta nell’aggiornare questo sistema visto che, recentemente, la serie Ultra 2 è stata annunciata.

Inutile dire che, come al solito, Arlo ha messo in primo piano il livello di qualità video che risulta eccellere positivamente anche questa volta, con un supporto per le registrazioni HDR 4K, e non finisce qui! Il sistema prevede la presenza di una sirena incorporata ed una batteria di lunghissima durata. Nonostante questo però, va detto che le differenze tra questa e la precende versione, sono estremamente minime e quasi impercettibili. A prima vista, le specifiche tecniche della Ultra 2, sono quasi completamente identiche a quelle della prima Ultra.

Attualmente, i nuovi modelli sono disponibili esclusivamente in un pack da 4 unità per un prezzo di circa 800€, con un pacchetto che include 3 mesi di prova per Arlo Smart, con la possibilità di salvare immagini 4K in Cloud.