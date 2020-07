Atari VCS: la console ibrida arriverà in autunno

Atari ha finalmente svelato la data d’uscita della console annunciata qualche anno fa (e non senza intoppi fino ad ora). Non si tratta di una console “normale” come quelle a cui siamo abituati, bensì la Atari VCS sarà una console ibrida tra un PC ed una console a tutti gli effetti.

Andando nel dettaglio, la nuova console della storica casa nipponica, sarà spedita a tutti coloro che l’hanno prenotata sul sito il giorno 27 novembre e, se non l’avete ancora fatto siate pur liberi di andare sul sito ufficiale e prenotarla adesso. Sarà invece disponibile un mese prima per tutti gli utenti che hanno partecipato alla campagna Indie GoGo.

Il bundle completo, che conterrà la Atari VCS, il Wireless Classic Joystick ed il Modern Controller è disponibile al prezzo di $400. Altra opzione di acquisto invece è il sistema base a $300 con poi l’acquisto di uno dei controller disponibili a $60 l’uno. La console/PC è supportata con WiFi e sistema Bluetooth ed è compatibile con la maggior parte delle periferiche PC.

L’ Atari VCS avrà al lancio Missile Command Recharged, titolo già disponibile per Switch, PC, iOS e Android da Maggio con recensioni tutto sommato positive. Inoltre, arriverà con l’Atari Vault, una banca di più di 100 titoli tra arcade e classici del tempo, ed altra chicca l’Atari World, un sistema operativo fondato su Linux che caratterizzerà ancor di più l’ibrida oppure, a scelta dell’utente, si potrà installare un SO a scelta usando il sistema Atari PC Sandbox Mode.