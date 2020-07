Security App: L’ applicazione di Xiaomi è ora sul Play Store

Come si sa, Google e Apple hanno regole estremamente diverse per le applicazioni che vengono pubblicate sui rispettivi store. In particolare Google consente ai produttori di aggiornare le app a livello di OS attraverso il Play Store senza dover eseguire aggiornamenti dell’intero sistema. Con questa visione in mente, Xiaomi ha deciso di pubblicare una nuova applicazione per la sicurezza sullo Store di Google.

Security App (questo è il nome dell’applicazione) porta con se numerose nuove Features: L’ applicazione fornisce un sisteam di App Lock tutto nuovo, un cleaner e un Battery Saver; In aggiunta, Security App può minotare il sistema e l’utilizzo dei dati per assicurarsi che tutto stia girando correttamente.

Security App, è stata già preinstallata sui sistemi a marchio Xiaomi già da un pò di tempo ormai, ma la sua apparizione sul Play Store, non può che essere una piacevole sorpresa per gli utenti che non posseggono un Mi Phone, ma vogliono comunque avere un sistema maggiormente sicuro.