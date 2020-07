Horizon Zero Dawn Complete Edition in arrivo il 7 Agosto su PC

Sony annunciò qualche mese fa l’arrivo di Horizon Zero Dawn su PC ed ora arriva la data esatta a cui quell’annuncio faceva riferimento. Il 7 Agosto, il titolo open world della Guerrilla Games arriverà sui maggiori store digitali, ovvero Steam ed Epic Games Store. Si parlava, nell’annuncio, della Complete Edition e infatti arriverà con l’espansione Frozen Wilds.

Supporto all’ ultra-wide, framerate sbloccato e vegetazione dinamica saranno tra le tante cose che arriveranno e non mancano all’appello anche il FOV, V-Sync, uno slider per limitare il framerate qualora non lo si volesse libero e tantissimo altro, più di un semplice porting a tutti gli effetti.

E’ stato rilasciato un nuovo trailer per l’annuncio che continua la sfilza di informazioni tecniche, come riflessi migliorati e la possibilità di remappare i tasti. Ovviamente, con tale annuncio e data ormai prossima, non potevano mancare i requisiti di sistema minimi e raccomandati che ovviamente troverete qui sotto.

Requisiti Minimi

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core [email protected] o AMD FX [email protected]

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) o AMD Radeon R9 290 (4GB)

DirectX: Versione 12

Memoria: 100 GB di spazio disponibile

Requisiti Raccomandati