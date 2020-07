Golden Guardians collabora con una gilda di World of Warcraft

La prima grande incursione della società di franchising NBA Golden State Warriors negli sport è arrivata quando la società è stata selezionata come partner a lungo termine per la League of Legends Championship Series . Da allora, il marchio di Esports GSW, Golden Guardians , si è lentamente esteso a una serie di titoli competitivi. Più recentemente, l’organizzazione ha fatto un passo piuttosto singolare e ha fatto qualcosa che solo un’altra organizzazione di Esports ha mai fatto – ha collaborato con una gilda di World of Warcraft .

World of Warcraft è piuttosto unico tra i titoli di Esports in quanto ha tre ecosistemi di Esports completamente separati e attivamente supportati che operano al suo interno. Due di questi sono gestiti da Activision Blizzard , con numerosi montepremi e una presenza alla fiera annuale dei fan BlizzCon dell’azienda. L’ultimo, e probabilmente il più popolare in termini di spettatori su Twitch, è stato riconosciuto dall’editore ma è gestito interamente dalla comunità del gioco.

The Race to World First è un evento che si svolge da due a tre volte all’anno durante il quale squadre di 20-25 giocatori di WoW d’élite (definiti “gilde”) tentano di sconfiggere le sfide più difficili del gioco il più rapidamente possibile nel momento in cui sono rilasciati. Abbiamo delineato come funziona la gara in modo più dettagliato nella nostra precedente copertura dell’evento .

Il mese scorso, Golden Guardians è entrato a far parte della gara annunciando una partnership con una delle migliori gilde del Nord America, Big Dumb Guild, che è stata rinominata BDGG come parte della partnership.

Hunter Leigh, capo degli Esports di Golden State Warriors, ha dichiarato

Penso che WoW sia davvero sottovalutato. L’ho pensato per anni. È molto facile concentrarsi su ciò che WoW non è più. Penso che tutti lo abbiano fatto per così tanto tempo che abbiamo smesso di guardare cos’è ancora WoW , che è uno dei più grandi giochi del mondo con questa base di giocatori incredibilmente dura.

Lanciato nel 2004, WoW è uno dei giochi più antichi a gestire ancora un ecosistema di Esport in crescita. Di conseguenza, mentre il gioco ha ancora una base di giocatori sostanziale ed è tra i giochi più visti su Twitch, c’è anche un enorme gruppo di ex giocatori con ricordi affettuosi del loro tempo trascorso con il gioco. Ciò consente ad eventi come Race to World First di coinvolgere non solo i giocatori attivi, ma anche di attirare ex giocatori sfruttando la loro nostalgia per il gioco.

Questo è stato evidente nel audience esplosiva per la prima gara livestreamed al Primo Mondo nel 2018. Leigh ha detto che questa trasmissione, organizzata dal veterano gilda e Esports organizzazione Metodo (che ha vinto anche quella gara), ha dimostrato la vitalità della scena gara incursione come Esport. Di conseguenza, mentre la gara è stata un evento importante per i giocatori di WoW per circa un decennio, in realtà non è diventato un Esport praticabile fino alla fine del 2018.

Il metodo è piuttosto unico in quanto la società ha iniziato come WoW gilda e poi espanso per diventare un’organizzazione di Esports. Nessun’altra gilda aveva le risorse per produrre il proprio evento di gara sulla scala della trasmissione di Method e le organizzazioni di Esport che cercavano di entrare nello spazio come fanno tradizionalmente avrebbero cercato di firmare quasi 30 persone. Invece, Golden Guardians ha trovato una soluzione alternativa: firmare una partnership con una gilda esistente. La prima organizzazione a stabilire una simile partnership fu la Complexity, che l’anno scorso ha collaborato con il limite della gilda nordamericana. Per la gara più recente alla fine del 2019, Complexity ha portato i giocatori di Limit al suo quartier generale a Frisco, in Texas, dove sono stati forniti di cibo e risorse per concentrarsi sulla competizione. Il limite di complessità andrebbe avanti per vincere quella gara.

Come ha spiegato Leigh, la partnership BDGG ha in mente un obiettivo simile. Golden Guardians sostiene finanziariamente la gilda su base mensile e intende fornire ai suoi predoni un luogo e le risorse per impegnarsi pienamente nella competizione. Leigh ha anche osservato che la società sta prendendo in considerazione l’attuale pandemia globale COVID-19 nei suoi piani.

I due gruppi hanno iniziato a comunicare circa sei mesi fa, poco dopo che Golden Guardians ha annunciato la sua prima incursione in un’altra delle scene di Esport di WoW , il Campionato mondiale di arena. A quel tempo, secondo gli eventi della BDGG e il leader della partnership James “Comfy” Kerschbaumer, la gilda era alla ricerca di un partner da circa due anni. Vedendo che i Golden Guardians erano interessati a WoW , Kerschbaumer e i suoi compagni di gilda mandarono un messaggio “sparato nel buio” chiedendo se l’organizzazione stesse cercando di perseguire anche la Race to World First.

Kerschbaumer ha parlato positivamente dell’esperienza di discutere di una potenziale collaborazione con Leigh e Golden Guardians, affermando che i valori della gilda si allineavano con l’organizzazione.

Per lui, firmare questa partnership consentirà alla gilda di fare il prossimo passo avanti nella competizione reale durante la prossima gara.

Kerschbaumer ha dichiarato:

A questo punto non siamo i migliori e non siamo i più. Ma vogliamo essere i migliori e faremo di tutto per essere i migliori. E vogliamo davvero competere per la prima mondiale.

Ha spiegato che al momento ci sono realisticamente solo due o tre corporazioni che possono competere per la prima mondiale (metodo di conteggio e limite di complessità). Ci sono pochissimi giocatori che possono concentrarsi su WoW a tempo pieno tutto l’anno, e quindi anche le squadre di raid più elite con altre assunzioni a tempo pieno. Per competere veramente per la prima mondiale, un’intera gilda deve essere in grado di prendersi due settimane di pausa dal lavoro, secondo Kerschbaumer.

In passato, senza il supporto finanziario di Golden Guardians, BDG è stato in grado di tenere il passo con le migliori corporazioni competitive nei primi giorni di gara, ma non è stato in grado di rimanere competitivo per tutto. Avere quel supporto finanziario così come la struttura e le risorse per concentrarsi completamente sul raid quando arriva il momento significa che BDGG non è più trattenuto da limitazioni al di fuori del gioco.

Per Leigh la partnership affronta una delle sfide comuni che devono affrontare le organizzazioni diversificate di Esport.

Quando stai cercando di creare un mix di contenuti sui tuoi canali di social media … c’è questa domanda secolare intorno a” Ok, devo mettere tutto su un feed o su un canale YouTube? ” e poi solo il X% del mio pubblico apprezzerà quel contenuto alla volta. Ho pubblicato un video [ League of Legends ], beh, tutte le persone non appartenenti alla League non vogliono guardarlo … Questi ragazzi hanno creato canali. Questo tipo di risolve il problema per noi. Siamo in grado di accaparrarci qualunque cosa pensiamo davvero debba colpire il pubblico più vasto … e ci sono ancora i loro canali e il loro pubblico che già esiste, che hanno già seguito. Quindi sono un’entità, sono una gilda, ma penso davvero a loro come a uno streamer.

La prossima Race to World First si svolgerà entro la fine dell’anno, in seguito al rilascio della prossima espansione di WoW . Ogni volta che viene rilasciata una nuova espansione, il gioco vede un picco significativo nel pubblico di Twitch, che senza dubbio avrà un impatto sulla prima gara post-rilascio. Questo pubblico fa parte di ciò che rende la gara un’interessante opportunità per le organizzazioni di Esport. In altri sport, le squadre partecipano semplicemente a una competizione in cui la trasmissione è controllata dall’editore del gioco o da un organizzatore di terze parti.

Poiché Activision Blizzard non controlla attivamente la Race to World First, i team sono in grado di produrre i propri streaming live dell’evento e garantire i propri sponsor per quella trasmissione. Come ha spiegato Leigh, durante le precedenti gare Method e Complexity-Limit sono stati in grado di generare numeri di spettatori in linea con gli altri principali sport, ma su una trasmissione interamente di proprietà dell’organizzazione.