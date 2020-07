Microsoft Flight Simulator: closed beta in arrivo il 9 Luglio

Quasi due mesi fa, abbiamo avuto l’occasione di vedere delle nuove immagini per Microsoft Flight Simulator, mettendolo sicuramente in luce sotto l’aspetto tecnico decisamente di alto livello.

Recentemente, Asobo Studio ha rilasciato nuove informazioni e, tra queste, la data della closed beta. Questa arriverà il 9 Luglio e, oltre questo, non si sa più nulla al momento. Come per ogni titolo Microsoft, solo gli iscrittti al programma Xbox Insider potranno metter mani al prodotto durante questo periodo di prova.

Microsoft Flight Simulator è attualmente in sviluppo per PC ed Xbox One. Non ha ancora una data di lancio precisa o una finestra approssimativa. Ci sarà quindi da aspettare per uno dei più ambiziosi simulatori di volo, con più di due milioni di città da sorvolare e più di 40 mila veri aeroporti.