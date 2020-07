Rivelato il nuovo design di OnePlus Nord

La quantità di Hype per il nuovo OnePlus Nord è alle stelle e mentre l’attesissimo annuncio è ormai alle porte, sui social spopola il nuovo promo video, in cui il dispositivo è visibile su schermo per alcuni secondi.

Sebbene questo non sia un reveal vero e proprio, questa piccola apparizione conferma quelle che erano le speculazione sul design del OnePlus Nord.

Ovviamente, il promo video è lungo solo un minuto e, come detto in precedenza, il dispositivo è presente su schermo solo per pochissimi secondi e non si ha una visuale perfetta. Possiamo comunque ritenerci soddisfatti però, visto che il OnePlus Nord sarà ufficialmente rivelato la prossima settimana e finalmente, potremmo fornirvi infomazioni maggiori e sicuramente più dettagliate.