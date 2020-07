Halo The Master Chief Collection non conterrà microtransazioni

Halo The Master Chief Collection sta finalmente per ricevere la Stagione 2 e 343 Industries ha annunciato vari cambiamenti, menzionando tra questi la possibilità di “comprare” gli sbloccabili dal sistema di progressione. Ciò è stato mal interpretato, facendo pensare a delle future microtransazioni nel titolo.

Secondo Tyler Davis però, che lavora come Community Support e Engagement Coordinator, questo non sarebbe il caso. Nel suo primo tweet, ha scitto che la possibilità di microtransazioni non era stata menzionata nel blog ufficiale.

Ha poi continuato, capendo dove fosse l’origine del problema e lo si vede in un suo ulteriore tweet, dove afferma che in realtà, la parola incriminata (“purchase”) è stata usata riferendosi all’acquisto degli sbloccabili tramite i punti. Tali punti li si ottengono soltanto giocando nelle lobby multiplayer.

Halo The Master Chief Collection è disponibile su PC ed Xbox One e, la versione PC, sta per ricevere la modalità Sparatoria di Halo 3 ODST così come il titolo che si aggiunge ai già presenti che andrà a chiudere la trilogia originale, Halo 3.