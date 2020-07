Evo Online annullato, Mr. Wizard rimosso da Evo a seguito di accuse

Dopo aver posizionato il presidente Joey “Mr. Wizard ”Cuellar in congedo amministrativo a seguito di accuse di molestie sessuali e azioni di pedofilia, Evo lo ha ufficialmente rimosso dall’organizzazione e ha annullato il suo evento Evo Online.

Evo ha affermato:

Nelle ultime 24 ore, in risposta a gravi accuse recentemente rese pubbliche su Twitter, abbiamo preso la prima di una serie di importanti decisioni riguardanti il ​​furto della nostra azienda. Con effetto immediato, Joey Cuellar non sarà più coinvolto con Evo a nessun titolo.

Cuellar è stato accusato oggi di aver pagato $ 20 a un ragazzo di 17 anni nel 2001 per vedere il suo pene e di dare spesso token ai ragazzi adolescenti per saltare in una piscina con solo le mutande.

Evo continua:

I progressi non avvengono dall’oggi al domani o senza il coraggio di coloro che si oppongono alla cattiva condotta e all’ingiustizia. Siamo scioccati e rattristati da questi eventi, ma stiamo ascoltando e impegnati a fare ogni cambiamento che sarà necessario per rendere Evo un modello migliore per la cultura più forte e più sicura che tutti cerchiamo.

Evo lavorerà per emettere rimborsi per tutti i giocatori che hanno acquistato badge o altri pacchetti per Evo Online e l’equivalente di tali proventi sarà comunque donato al Progetto HOPE.