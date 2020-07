ENCE e Telia annunciano l’estensione della partnership di due anni

L’organizzazione finlandese, ENCE ha annunciato di aver esteso la propria partnership con la società di telecomunicazioni svedese Telia .

La collaborazione è iniziata inizialmente nel 2017 e doveva scadere quest’anno prima che entrambe le parti decidessero di mantenerla in vita fino al 2022.

L’organizzazione finlandese attualmente organizza roster in Counter-Strike: Global Offensive, PlayerUnnown’s Battlegrounds, StarCraft II e League of Legends; è recentemente entrato nel campionato della Lega Nord di Legends in cui Telia è partner .

Mika Kuusisto, CEO di ENCE , ha discusso l’estensione in una versione:

Telia è uno dei partner di lunga data di ENCE, che ha avuto un ruolo significativo nel plasmare una storia di successo finlandese verso le vette globali, ma portando anche la cultura del gioco in Finlandia avanti con enormi balzi. Firmare una continuazione di due anni è un grande traguardo, che aiuta a far crescere ENCE oggi e domani in un settore degli Esport in continua evoluzione.