Dirt 5: ecco le classi dei veicoli in arrivo

Arriva oggi un piccolo assaggio dei fantastici veicoli di DIRT 5, con una selezione che promette alcune auto mai viste prima nei titoli precedenti. Ecco cosa è stato presentato nello show-room virtuale dei fuoristrada estremi:

Stuart Boyd – Producer di DIRT 5 ha dichiarato:

“La varietà è una componente importante della nostra visione di DIRT 5 e ci siamo assicurati che ciò fosse rappresentato nelle classi di veicoli del gioco.

In un momento, stai affrontando il terreno più impegnativo a bordo di un enorme Rock Bouncer; quello dopo, stai sfrecciando su un circuito multi-superficie con auto da rallycross che si basa su velocità e aderenza; e poi stai scolpendo un percorso attraverso la giungla con buggies e camion della classe Unlimited.

Naturalmente, accanto ai nuovi veicoli e alle nuove classi, abbiamo incluso alcune iconiche auto fuoristrada senza le quali nessun gioco DIRT sarebbe completo. Lo stile, l’atmosfera e le caratteristiche di DIRT 5 fanno sì che tu possa prendere quelle auto leggendarie e guidarle in un’esperienza totalmente nuova. Potresti essere stato al volante di alcune di queste bestie prima, ma non in un gioco come DIRT 5.

Scegli le classi di veicoli più adatte per le nostre 10 nuove location, un’enorme lista di tipi di eventi e un clima estremo dinamico che trasforma completamente la sensazione di guida e di gioco. La quantità di esperienze diverse in cui si può guidare è semplicemente fuori scala – non vediamo l’ora che tu possa provarle!“