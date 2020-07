Round One: IIDEA invita al primo Warming Up

IIDEA e ProGaming Italia hanno creato il primo Warming Up in vista di Round One, l’evento business internazionale dedicato agli operatori del settore esports che l’Associazione ha deciso di organizzare per favorire lo sviluppo del mercato, promuovere la professionalizzazione degli operatori e dare visibilità al settore verso brand, media e istituzioni. Durante Round One saranno annunciate le date dell’edizione del 2021, che si svolgerà presso il Centro Congressi di Riva del Garda, nel Garda Trentino. Marco Saletta, Presidente di IIDEA ha dichiarato:

“Oggi IIDEA rappresenta il cuore dell’ecosistema esports in Italia, composto dai publisher che producono videogiochi competitivi, dai tournament organizer che organizzano le competizioni e dai team che vi partecipano con i propri player. Dopo aver riunito sotto un unico cappello i principali operatori del settore alla fine del 2019, abbiamo deciso di creare un appuntamento per riunire la business community del mondo esports, far conoscere ai brand le opportunità di investimento e guardare con maggiore concretezza a quello che succede all’estero attraverso il coinvolgimento di ospiti internazionali.”

Daniel Schmidhofer, CEO di ProGaming Italia ha aggiunto:

“Round One si pone l’obiettivo di diventare un appuntamento strategico che permetterà agli operatori, interni ed esterni al settore esports, di informarsi, conoscersi e individuare nuove opportunità di business a livello nazionale e internazionale. Da sempre riteniamo che le iniziative b2b siano fondamentali per supportare e facilitare la crescita dell’ecosistema, quindi siamo particolarmente orgogliosi di essere partner di IIDEA per l’organizzazione di questo evento.”

L’appuntamento è per giovedì 9 luglio alle 11, in questa occasione IIDEA svelerà maggiori dettagli sull’evento che si terrà il 21 settembre.