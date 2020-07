Horizon Zero Dawn è già un Top Seller su Steam

Più o meno 3 anni fa, Sony e Guerrilla Games ci regalarono Horizon Zero Dawn, un titolo open world unico che univa ambientazioni preistoriche ad una fauna robotica. Il gioco venne accolto molto positivamente, tanto che a distanza di anni sta rivivendo una seconda giovinezza su PC, che pare a tratti quasi meglio della prima.

Proprio qualche ora fa veniva infatti annunciato che la Complete Edition del gioco sarebbe sbarcato su Epic Games Store e Steam, ma la notizia qui è che a distanza di poche ore il titolo è già finito nella lista dei Top Seller di suddetta piattaforma, statistiche che fanno ben sperare per il prossimo futuro.

Horizon Zero Dawn Complete Edition verrà lanciato per PC il 7 Agosto e includerà il gioco base e l’espansione di The Frozen Wilds. E, ovviamente, è disponibile anche su PlayStation 4.