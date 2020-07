Destroy All Humans celebra il 4 Luglio con un nuovo trailer

Di solito, 4 Luglio per gli Americani vuol dire fuochi d’artificio, barbecue, tempo di qualità trascorso con famiglia e amici. Quest’anno dovranno sicuramente modificare le proprie abitudini per cause di forza maggiore, con la pandemia che tiene ancora molti di loro chiusi in casa, ma siamo sicuri che molti sentiranno nostalgia della solita routine: ecco, proprio su questa nostalgia si basa il nuovo trailer di THQ Nordic per Destroy All Humans.

Il video, dal titolo Dependence Day, chiaro richiamo alla festività estiva, vede il caro vecchio Crypto seminare il panico per le strade del Paese, con il sottofondo di una musica familiarmente patriottica.

Destroy All Humans verrà lanciato il 28 Luglio su PC, Xbox One e Playstation 4, e noi a questo punto lasceremmo direttamente la parola al trailer, che potete trovare qui sotto: