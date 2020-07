Call Of Duty Warzone: arriva la Juggernaut Royale Mode ad edizione limitata

Sembra che per quest’anno la saga di Call Of Duty non ci regalerà nessun nuovo titolo, il che va anche bene, dal momento che Call Of Duty Warzone sta continuando a regalarci un contenuto dopo l’altro: qualche giorno fa era stata la volta della mode che dava la possibilità di vedere fino a 200 giocatori schierati in un’unica partita, ma ora è già tempo per qualcosa di nuovo.

Juggernaut Royale Trios è infatti ora disponibile, seppur in edizione limitata. Questa modalità si comporta esattamente come una normale Trios, solamente che vi verrà data la possibilità di vestire i panni del Juggernaut, che fino al momento in cui verrete eliminati. La corazza messa a disposizione è solamente una per partita, per cui sarà nel vostro esclusivo interesse fare fuori chiunque la stia portando in quel momento.

Questa modalità di Call Of Duty Warzone sarà disponibile fino al 7 di Luglio, per cui vi consigliamo di affrettarvi per provarla.