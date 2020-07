Epic Games Store: ecco i titoli gratuiti della prossima settimana

Una cosa che sicuramente non possiamo dire dell’universo gaming di oggi è che non ci venga data la possibilità di mettere le mani su dei veri e propri capolavori a titolo gratuito. Anche se spesso potrebbe non essere così dobbiamo ammettere che ottenere un gioco a titolo completamente gratuito fa gola davvero a tutti, ed è sicuramente quanto avranno pensato dietro le quinte dell’Epic Games Store. Andiamo quindi a scoprire le uscite di questa settimana.

In un primo momento, sembrava che Conan Exiles avrebbe dovuto far parte delle offerte gratuite di questa settimana in quanto annunciato proprio da Epic Games sul suo Twitter, ma alla fine è stato ritirato. Non è comunque il caso di disperarsi, dal momento che avremo comunque ben tre la prossima settimana: Killing Floor 2, The Escapists 2 e Lifeless Planet.

I tre giochi saranno disponibili gratuitamente sullo store a partire dal 9 Luglio, il che vuol dire che la settimana che viene sarà decisamente impegnata.