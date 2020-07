Battle Brothers sta per ricevere una nuova espansione

Ci sono buone notizie in arrivo per i fan di Battle Brothers, il videogioco startegico a tema medievale che ha conquistato i cuori di moltissimi fan del genere. La Overhype Studios, la casa produttrice del gioco, ha infatti recentemente annunciato che, nel mese di Agosto sarà finalmente disponibile una nuova espansione per il titolo.

Se l’espensione dello scorso hanno aveva privisto l’aggiunta di ambientazione glaciali, questa volta, la Overhype, punta ad uno stile molto più “esotico”, immergendo i giocatori dei caldi deserti del mondo egiziano. Alcuni screenshot di come sarà il prodotto finale, sono già disponibili online

Battle Brothers ha riscosso un buon successo negli ultimi tempi, e siamo convinti che, anche questa nuova espansione, non ci deluderà per nulla, in ogni caso, sarà disponibile negli store online a partire dal 13 Agosto.