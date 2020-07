Holdfast Nations at War viene aggiornato apportando migliorie estetiche

Se siete amanti dei giochi di strategia a tema storico, allora non potete esservi fatti sfuggire Holdfast: Nations at War, gioco strategico a tema napoleonico sviluppato dalla Anvil Game Studios che, dopo neanche 5 mesi dalla sua uscita, si è già ricavato una buona fetta di mercato, nostante ancora non brillasse sotto tutti gli aspetti; e uno di questi aspetti, era proprio la parte grafica, che però, ha saputo redimersi con l’ultimo aggiornamento.

Infatti, dopo l’ultimo Update, gli sviluppatori hanno aggiunto delle curatissime rifinizioni dal punto di vista grafico, prima fra tutte, le nuove animazio di marcia che sono, in tutto e per tutto, fedeli alla realtà e appaiono fluide in tutto e per tutto.

Ovviamente, questo sarà solo il primo di tanti aggiornamenti per un gioco che, già di per se, è più che convincente. Come già detto in precedenza, se siete fan del genere strategico e/o amanti delle battaglie Napoleoniche, non potete non dargli una chance.