Saint Kotar: mostrata la modalità “Classic Horror”

Qualche giorno fa vi avevamo parlato di Saint Kotar, un progetto da parte di Red Martyr Entartainment, team croato che sta sviluppando un’avventura grafica dalle tinte horror. Proprio per calcare il genere in questione, oggi è stato rilasciato un trailer che mostra la nuova modalità “Classic Horror”, per giocare in bianco e nero. Questa nuova modalità è disponibile scaricando il prologo su Steam.

Il gioco gira intorno ai due protagonisti Benedek Dohnany e Nikolay Kalyakin, mentre provano a cercare le verità dietro ad una serie di macabri omicidi e strani fenomeni nella città di Sveti Kotar (proprio in Croazia). Il titolo, ispirato a classici del genere (Broken Sword, Black Mirror, Gabriel Knght) ma anche autori (Lovecraft, Poe) o film/serie (Twin Peaks, Seven), è in sviluppo su PC, Mac e Linux.