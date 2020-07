Windbound: mostrati 20 minuti di gameplay

Il publisher Deep Silver e lo sviluppatore 5 Lives Studios hanno rilasciato un filmato di 21 minuti che fa una panoramica sul gameplay di Windbound, con il commento del co-fondatore e il lead animator di 5 Lives Studios Mitch Clifford.

Il filmato inizia un paio d’ore dopo l’inizio del gioco, vicino alla fine del primo capitolo. Offre inoltre una visione più approfondita delle misteriose torri del gioco, oltre a mostrare suggerimenti per la caccia, il crafting e la vela. Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che il gioco era stato annunciato ad inizio aprile. e che l’uscita del gioco è prevista per il 28 agosto su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Queste le caratteristiche di Winbound:

Storia:

Le isole proibite ti stanno chiamando, svela i loro segreti.

Naufragata su un’isola sconosciuta, esplora, adattati e naviga attraverso mari pericolosi per rimanere in vita.

Nei panni di Kara, sei una guerriera, dispersa in mare a causa di una violenta tempesta, finisci alla deriva lontana dalla tua tribù. In balia delle acque turbolente, vieni gettata sulle rive delle isole proibite, un paradiso misterioso.

Senza barca, senza cibo e senza strumenti, solo la tua volontà e le tue skill possono farti sopravvivere, scopri un’isola misteriosa ricca di risorse. Costruisci oggetti e armi per cacciare o per difenderti dalla natura selvaggia e dalle sue fantastiche creature.

Durante l’esplorazione di nuove isole e delle rovine sparse attraverso le loro terre, svelerai segreti del passato e scorci del futuro. Scopri il mistero alla base di tutto e potresti trovare qualcosa di più della semplice strada di casa.

Caratteristiche chiave:

Scopri i segreti più nascosti

Parti per un viaggio e rivela la storia delle idilliache isole proibite; ognuna con la chiave per risolvere misteri e rivelazioni inaspettate.

Esplora più lontano di quanto l’occhio possa vedere

Dirigiti verso l’orizzonte, avanzando attraverso le isole, ognuna con la sua diversa fauna selvatica, paesaggi e sfide da affrontare.

Vivi le terre

Cerca risorse tra i terreni selvaggi che puoi utilizzare per creare una gamma completa di strumenti e armi per cacciare la fauna selvatica e migliorare la tua barca. Devi salpare quando le risorse diventano scarse.

Costruisci l’imbarcazione perfetta

La tua barca ha un ruolo chiave in questo viaggio, costruiscila con cura e personalizzala per affrontare le acque pericolose, andando da un’isola all’altra. Progetta la tua barca per combattere venti tempestosi, onde mostruose e creature marine mortali.