IzanagiGames ha annunciato che la versione per PC di Death Come True verrà rilasciata su Steam il 18 luglio.

Il titolo in questione è un film interattivo di Kazutaka Kodaka, creatore della serie Danganronpa. Già disponibile da giugno su Switch via Nintendo eShop, iOS tramite l’App Store e Android tramite Google Play, è prevista anche una versione per PlayStation 4, ma deve ancora ricevere una data di uscita.