The World Ends With You: annunciato l’anime

Oggi, durante un panel all’Anime Expo Lite, Square Enix ha rivelato ufficialmente una serie anime basata sul JRPG The World Ends With You. Del resto a meta giugno vi avevamo fatto sapere che erano in arrivo novità sul titolo in questione, in quanto era stato registrato il trademark.

La serie, che arriverà nel 2021, sarà diretta da Kazuya Ichikawa, che in precedenza aveva lavorato a Shadow Skill e alla serie Monster Strike. È stato svelato che il team aveva deciso fin dall’inizio che il gioco sarebbe poi diventato anche un anime. Il cast principale del tornerà e anche gli sviluppatori stanno collaborando alla serie. Circa il 90% della musica è stata completata ed è stata composta da Takeharu Ishimoto.

Qui sotto potete vedere il teaser trailer.