The Medium e l’influenza di Silent Hill

The Medium è stato mostrato all’evento Inside Xbox di Maggio come titolo esclusivo per le console next-gen e ciò perchè Bloober Team, lo studio di sviluppo dietro il titolo, vuole sfruttare l’hardware della next-gen per creare qualcosa di davvero disturbante.

In un’intervista con i colleghi di Edge, il Lead Game Designer Wojciech Piejko ha brevemente introdotto la trama, senza però dare troppe informazioni. Ciò che ha lasciato intendere, comunque, è che nulla è bianco e nero e che usare le abilità spiritiche da medium mostrerà nuove prospettive e, infine, che niente è come sembra.

Il Producer Jacek Zieba ha poi menzionato l’influenza del gioco. Nello specifico, ha nominato un titolo al quale molte persone hanno pensato immediatamente, ovvero Silent Hill. Ha affermato che The Medium, come altri giochi fatti dallo studio in passato, ha preso ispirazione da quel franchise ma non vuole che quest’ultimo lavoro sia solo una mera copia, vorrebbe piuttosto che, sul lato action, possa esser paragonato come alcuni titoli action RPG souls-like vengono paragonati effettivamente alla serie Dark Souls. Come se si potesse definirlo un “Hills-like”, per così dire. Vi ricordiamo che The Medium arriverà quest’anno su Xbox Series X e PC.