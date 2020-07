Overcooked 2: nuovo DLC disponibile oggi su PC

Overcooked 2 si estende oggi su PC con il nuovo DLC stagionale Sun’s Out Buns Out. Il DLC in questione, è anche previsto per console e dovrebbe arrivare più tardi nel corso di questo stesso mese.

Sun’s Out Buns Out porta nel titolo gestionale cooperativo targato Team 17 due nuovi chef canini, due nuovi piatti e 5 nuovi livelli in cui cucinare. Qui sotto, una breve lista per le nuove feature in arrivo su Overcooked 2: