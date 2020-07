Tempo Storm interrompe i rapporti con ZeRo dopo l’ammissione di cattiva condotta sessuale

Tempo Storm ha deciso di interrompere i rapporti con il giocatore in pensione di Super Smash Bros. e streamer Gonzalo “ZeRo” Barrios a seguito della sua ammissione di cattiva condotta sessuale che coinvolge due ragazze minorenni.

Nella dichiarazione dell’organizzazione, Tempo ha osservato che, sebbene non funzionerà più con ZeRo, il team lo aiuterà a mettersi in contatto con un consulente professionale per assicurarsi che il suo comportamento non ricada su quanto rivelato nelle accuse.

Dopo aver esaminato inizialmente le dichiarazioni delle vittime coraggiose che si sono fatte avanti per portarlo alla nostra attenzione, abbiamo immediatamente avviato un’indagine interna completa, durante la quale ZeRo ha confessato queste accuse. Mentre apprezziamo la trasparenza di ZeRo, taglieremo i legami con lui andando avanti.

Oltre a ciò, il team sta raggiungendo le vittime di ZeRo e offrirà loro di fornire un supporto professionale per aiutarli a riprendersi dalle esperienze dolorose che hanno condiviso.