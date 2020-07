Esport: i principali sviluppi commerciali del sud-est asiatico nel giugno 2020

I titoli degli Esport mobili continuano a salire in testa ai titoli dei giornali nel sud-est asiatico nel mese di giugno, mentre il lancio di VALORANT ha anche creato nuove opportunità per la regione.

L’Indonesia Bigetron Esports annuncia una partnership con Xiaomi

Bigetron Esports ha annunciato un accordo di sponsorizzazione con il produttore di smartphone Xiaomi. Bigetron è una delle organizzazioni più popolari della regione ed è l’attuale campione del mondo PUBG Mobile.

L’organizzazione è presente anche in altri paesi come la Thailandia e organizza incontri in PUBG Mobile, Free Fire, Mobile Legends: Bang Bang e Call of Duty: Mobile.

ONE Esports annuncia una partnership con Toyota Motors per il torneo di corse online

L’organizzatore del torneo del Sud-Est asiatico ONE Esports ha annunciato una partnership con Toyota Motors Asia Pacific per presentare la GR Supra GT Cup Asia 2020.

L’iniziativa vedrà i migliori concorrenti della regione prendere parte a una serie di tornei Gran Turismo. La competizione sarà aperta a un certo numero di paesi asiatici, che saranno gestiti dai distributori regionali Toyota che poi arriveranno alla finale regionale. Il torneo vedrà la partecipazione attiva di Toyota Gazoo Racing, che è il braccio motoristico dell’azienda. Negli ultimi anni, i dati di queste competizioni sono stati utilizzati per migliorare la macchina reale, GR Supra.

Il MESF annuncia una partnership con Dynasty Esports per creare una piattaforma nazionale ufficiale di Esports

La Federazione sportiva elettronica malese ha annunciato una partnership strategica di cinque anni con Dynasty Esports Private Limited.

L’obiettivo della cooperazione sarà quello di fornire una piattaforma per un’efficace gestione e regolamentazione dell’ecosistema di Esport in Malesia. La piattaforma conterrà la gestione gratuita degli eventi di Esports open source, il coinvolgimento dei giocatori, la registrazione ai tornei, le linee guida di sicurezza dei giocatori, la registrazione del club di Esports, le notizie di ESports locali, la registrazione di atleti di Esports nazionali e altro ancora. Conterrà inoltre la prima classifica e il sistema di classifica degli Esport nel paese per i rispettivi titoli per i malesi, e il calendario nazionale degli Esport per le attività relative agli Esport all’interno della nazione, nonché eventi internazionali che caratterizzano atleti della Malesia.

Inoltre, il MESF lancerà presto un piano nazionale di campionato di Esports che include titoli di giochi di esports su piattaforme come PC, console, dispositivi mobili, simulatore di corse e realtà virtuale (VR) per la Malesia. Questa iniziativa è in linea con il “Piano strategico per lo sviluppo degli Esport” lanciato dal Ministero della gioventù e dello sport lo scorso anno.

Riot Games e CTBC Bank partner per la League of Legends Pacific Championship Series

Riot Games e CTBC Bank hanno annunciato una partnership a sostegno della League of Legends Pacific Championship Series (PCS). L’accordo triennale vedrà aggiornamenti al volume e alla quantità di produzione e consentirà alle operazioni di espandersi oltre Taiwan, con l’integrazione delle strutture di trasmissione in Bangkok e Singapore. L’obiettivo della partnership è migliorare l’esperienza dei giocatori e dei fan e alimentare l’impegno e la divulgazione su larga scala.

Parlando della partnership, Chris Tran, Head of Esports di Riot Games Southeast Asia, ha dichiarato:

Gli impegni di CTBC Bank per l’integrità, l’innovazione e la cura dei propri clienti fanno eco direttamente ai principi guida del PCS. Siamo entusiasti di collaborare con loro in questa rivoluzionaria partnership, che fornirà un valore significativo e di lungo termine ai nostri fan. Non potremmo essere più entusiasti di costruire insieme il futuro degli Esports di League of Legends nella regione .

Il campione tailandese di PUBG MOBILE Illuminate è stato trasferito al nuovo proprietario

I campioni in carica di PUBG Mobile Thai, Illuminate the Murder, si sono trasferiti in una nuova casa dopo che il loro precedente proprietario ha trasferito l’organizzazione a un nuovo proprietario. Il nuovo team è noto come Valdus Esports ed è di proprietà dell’investitore privato Pongsakorn Phromthet. Illuminate è un noto team in Tailandia, che ha costruito la sua reputazione attraverso la versione PC di PUBG. È una delle poche squadre che continua a supportare la scena, nonostante molte organizzazioni abbiano ritirato il titolo.