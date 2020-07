Veikkausliiga dà il via alla lega eports di eFutisliiga

Veikkausliiga , la massima divisione del calcio professionistico finlandese, ha lanciato la eFutisliiga della lega ufficiale di Esports per integrare la competizione principale.

La lega è simile in natura a molte versioni di Esport di altri campionati di calcio visti in tutto il mondo.

La lega sarà organizzata dalla piattaforma finlandese di tornei di Esports, Telia Esports Series, di proprietà e gestita dalla società di telecomunicazioni finlandese Telia. È già principalmente coinvolto in League of Legends attraverso un’intensa partnership con DreamHack che copre il Nord Europa.

Ville-Mikko Korkka, direttore dello sviluppo commerciale di Veikkausliiga , ha discusso dell’inizio della lega in un comunicato:

Ciò che abbiamo imparato durante la pandemia è che nemmeno i campionati sportivi affermati come noi possono dare il loro futuro per scontato e c’è sempre spazio per crescere e innovare. Per molto tempo abbiamo seguito lo sviluppo degli Esport in tutto il mondo come spettatori ma non più. Non potremmo essere più entusiasti di rivendicare questo nuovo territorio.