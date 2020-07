The Witcher 3 Wild Hunt è scontato del 70% su Steam

Come ben sapete, Valve ha da poco inaugurato i Saldi Estivi su Steam, dove nella piattaforma sono attualmente disponibili alcuni titoli a sconti abbastanza interessanti, in modo tale che alcuni utenti possano mettere le mani a qualche produzione videoludica risparmiando qualche soldo sul proprio portafoglio personale.

Ebbene, durante i Saldi Estivi, The Witcher 3 Wild Hunt, fatica targata CD Projekt RED, è in sconto del 70% su Steam. Ciò vuol dire che l’opera con protagonista Geralt of Rivia si può trovare al prezzo di €8,99. Ma non è finita qui poiché è disponibile anche la The Witcher 3 Wild Hunt Game of The Year Edition a €14,99, al cui interno saranno inclusi tutti i DLC: Hearts of Stone e Blood and Wine. Insomma, sicuramente un’offerta da non lasciarvi sfuggire se non avete provato tutt’ora il titolo dedicato allo Strigo.