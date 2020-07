The Last of Us Part II: in molti non hanno il prequel

The Last of Us Part II è il capolavoro di questa generazione (vi ricordiamo che noi lo abbiamo premiato con un 10 pieno) e rappresenta il miglior gioco di sempre pubblicato su PlayStation 4 a livello di esclusiva di Sony. Il sequel dunque ha seguito le orme del suo predecessore, ma a quanto pare sono in molti a non conoscere cosa è accaduto nel primo capitolo della serie di Naughty Dog.

Sony Interactive Entertainment è intervenuta affermando che l’80-85% dei giocatori che ha giocato l’avventura di Ellie ed Abby, ha saltato il primo The Last of Us, tuffandosi direttamente sul secondo. A quanto pare però le stime iniziali erano molto diverse, anzi, erano davvero al ribasso.

La stessa Sony aveva ipotizzato che soltanto il 15-20% dell’utenza avrebbe giocato il titolo senza aver giocato il prequel, mentre l’attore e doppiatore Troy Baker, ovvero colui che ha prestato voce e movenze a Joel, è quello che si è avvicinato di più al risultato finale, ipotizzando una cifra pari al 70-80% dell’utenza totale. E voi avete giocato entrambi i capitoli, oppure avete iniziato la serie direttamente dalla Parte II?

In una delle nostre guide, vi abbiamo spiegato come evitare di ammazzare i cani presenti all’interno dell’action-survival horror.